Petter Northug pääses tulevaks hooajaks Norra koondisesse ainult tänu suurtele rahasummadele?

Rootsi suusaäss Calle Halfvarsson on veendunud, et Norra legend Petter Northug pääses tulevaks hooajaks koondisesse ainult tänu oma kuulsusele. Norralase kuulsus tähendab koondise jaoks aga suuri rahasummasid.

Lõppenud hooajal oli Northug ütlemata kehv ning tal ei olnud asja ka Pyeongchangi olümpiamängudele. Tulevaks aastaks pääses ta siiski Norra A-koondisesse.

“Mul on hea meel, et ta on tagasi, kuid ta ei vääri tegelikult kohta Norra A-koondises. Petter on siiski Petter ja ma saan aru, et ka norralastel tuleb mõelda rahale ja sportlaste turuväärtusele,“ sõnas Halfvarsson väljaandele Aftonbladet.

“Kõik teavad tema viimase aja tulemusi. Ta ei ole hästi sõitnud. Praeguse seisuga ei vääri ta kindlasti kohta Norra A-koondises.Ta on aga endiselt suurim staar. Johannes Hösflot Kläbo võib olla parim suusataja, kuid Petter on suurim staar,“ lisas Halfvarsson.

32-aastane Northug võitis 2010. aastal Vancouveri olümpiamängudel kaks kuldmedalit. MM-idelt on ta aastate jooksul võitnud 13 kuldmedalit.