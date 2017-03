Norra murdmaasuusataja Petter Northug soovitas kohalikul suusaliidul murdmaakoondise peatreeneri Vidar Löfshusi asemele palgata mõni parem spetsialist.

"Ta (Löfshus) on endale ise sel hooajal hauda kaevanud. Ma ei pea palju ütlema," teatas Northug, vihjates Norra meestekoondise ebaedule tänavusel MMil. "Ma tõesti arvan, et meie riigis on paremaid spetsialiste."

Norra suusaliidu kommunikatsioonijuht Espen Graff teatas suusakuulsuse kriitilise avalduse peale, et tal seisab Northugiga ees tõsine jutuajamine.

"Petter Northug ei palka koondisele treenereid ja mänedžere. Ma ei taha rohkem sellest meedia vahendusel rääkida, suhtlen edasi otse Petteriga," sõnas Graff, kirjutab VG.

Terve tänavuse hooaja Northugi ja Löfshusi vahel püsinud pinged lõid uuesti lõkkele, kui peatreener jättis Northugi Kanada MK-etapi koondisest välja.