Petter Northug näitas Norra koondisele isegi karjääri lõpetamise järel trääsa

Karjääri jooksul kaks olümpiakulda ja 13 MM-tiitlit Fischeri suuskadega võitnud Northugi suhted Norra koondisega ei olnud viimastel aastatel sugugi soojad ning selle märgiks keeldus mees oma suuski koondisele "pärandamast" - ainsana võib neid kasutada Even Northug.

Koondise määrdemeeste pealiku Stein Olav Snesrudi sõnul on Northugi otsus nende jaoks kindlasti kaotus, kuid Snesrud loodab, et mitte liiga suur. "Tal on kindlasti mitmeid väga häid paare, kuid ka meil on samadest partiidest suuski, nii et vahe ei saa väga suur olla. Oleme seda suuski testides näinud. Parimad paarid on aga väga head," sõnas Snesrud.

NRK toob võrdlusena välja, et samuti värskelt karjääri lõpetanud Marit Björgeni suusad läksid pärandusena otse koondisele, mõned paarid sai endale ka Therese Johaug.

Norra koondise ühe liidri Emil Iverseni sõnul pole aga Northugi otsus eriline kaotus ühti. "Tean, et need pole sugugi paremad kui meie suusad. Nad võisid paremad olla paar aastat tagasi, aga ta pole tükk aega MK-sarjas sõitnud, mistõttu on need suusad ainult tolmu kogunud. Tippkonkurentsis püsimiseks peab suuski ikka pidevalt määrima ja kasutama. Mind see küsimus ei mõjuta."