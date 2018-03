Peeter Kümmel: Eesti suusatamises on illusioone ja anarhiat, kuid puudub materjal, mida vormida

Kümmel ütleb jutu sees, et ei praegusest ja ka järgmisest suusapõlvkonnast pole just palju rääkida – see on, nagu on ja loota pole just palju. „Peaksime minema juurte juurde, kui tahame, et meil kunagi taas medalivõitjaid kasvaks,” tõdes Kümmel. „Eestis on tekkinud absurdne olukord: lapsi käib trennides rohkem kui kunagi varem, aga kehaliselt aktiivseid lapsi on vähem kui iial. Paradoks tuleneb sellest, et ühiskond on läinud üle maksustavale spordile. Vanemad toovad järeltulija autoga treeningule ja viivad tund hiljem minema ning see ongi lapse kogu liikumine. Säärase ühekülgsuse ja olematu kehalise aktiivsuse pealt tippsporti ei tee, ei kasvata tervet lastki.”