Paljastatud! Õlise lipukandjana kuulsaks saanud Tonga sportlane pääses taliolümpiale pettusega

Oluliselt tugevama tasemega sportlased, kes olümpiamängudelt eemale jäid, on FIS-ile tagantjärele kaevanud, et nende kvalifikatsioonisüsteem lonkab kahte jalga korraga. Näiteks läks ühel Türgi võistlusel ametlik ajavõtusüsteem väidetavalt rikki ning korraldajad fikseerisid tulemused käsitsi stopperiga. FIS-i murdmaasuusa juhid on türklased nüüd pihtide vahele võtnud, sest nendeni on jõudnud mobiiltelefoniga filmitud video, mis antud tulemused vägagi kahtluse alla seavad.

Pyeongchangi olümpia murdmaasuusavõistlustest võtsid osa rekordilised 65 riiki. Mainitud Bogota võistluse abiga selgitati viimased viis 15 km vabatehnikasõidule pääsejat.

