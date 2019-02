OTSEBLOGI | Mariel Merlii Pulles pääses ainsa eestlasena MM-i sprindis veerandfinaali, kuid kahjuks poolfinaali enam mitte. Meie mehed põrusid

Seefeldi MM-i vabatehnikasprint

Meeste finaali koosseis:

Meeste teise poolfinaali tulemused:

Meeste esimene poolfinaal kujunes tuliseks ning viiendaks jäänud Ustjugov läks finišis Kläboga tõuklema, sest tundis, et norralane astus talle rajal ette. Tegemist oli täiesti tavalise võistlussituatsiooniga, kus Kläbo ei lasknud Ustjugovil sisekurvis endast mööduda.

Naiste finaali jõudsid lausa kolm rootslannat:

Meeste poolfinalistid on selgunud. Ükski soomlane nii kaugele ei jõudnud.

Kõik naiste poolfinalistid on selgunud:

"Tase on väga kõva. Pool maad jõuab koos olla, kuid siis lähevad ikka eest ära," sõnas Pulles Kanal 2-le. "Rada on veerandfinaalideks kõvasti aeglasemaks läinud, sest on sula, kuid minu suusad olid väga head."

Falla võidab Sundlingu ees. Pulles jääb paraku veerandfinaalis viimaseks (+6,57), aga 20-aastaselt neiult igati tubli võistlus, et 30 hulka pääses.

Ja nüüd teine veerandfinaal, kus stardib ka Mariel Merlii Pulles!

Naiste esimese veerandfinaali võitis Kristine Stavaas Skistad kõigest nelja sajandikuga Stina Nilssoni ees.

Veerandfinaalid algavad kell 15.30. 20-aastane Mariel Merlii Pulles stardib teises veerandfinaalis koos Eva Urevci (SLO), Maiken Caspersen Falla (NOR), Natalia Neprajeva (RUS), Jonna Sundlingi (SWE) ja Elisa Brocardiga (ITA).

Meeste kohad 21.-30.

Meeste kohad 11.-20.

Meeste top10:

Kõik täna startinud 110 meest on finišis, mis tähendab, et saame teatada meie meeste lõppkohad: 44. Karel Tammjärv (+9,66), 53. Marko Kilp (+12,07), 54. Raido Ränkel (+13,15), 62. Henri Roos (+17,17).

Tõnu: sprindiässad, aeg lõpetada

mao: Ma pilti ei näinud küsin igaks juhuks aegu vaadates - kas suusad olid ikka meestel jalas kui võistlesid :)

Kilp ei osanud Kanal2-le intervjuud andes põrumise põhjusi nimetada. "Peab maha istuma ja mõtlema." Suusapark polnud kõige parem, enesetunne oli hea.

Henri Roos võtab finišis sisse eelviimase, 55. koha (+17,16). Eesti mehed põrusid kollektiivselt.

GIF89a : Kuigi Roos on veel startimata, ükski Eesti mees edasi ei pääsenud. Lahjavõitu kuidagi :-(

Raido Ränkel finišis 44. (+13,14).

Len Väljas (CAN) läheb Kilbi ette 41. kohale. Temagi vorm on kaugel parematest päevadest.

Karel Tammjärv läheb finišis hetkel 38. kohale (+9,66). Temalgi tööpäev läbi.

Marko Kilp juba veerandfinaalist väljas! Võtab sisse viimase, 35. koha. Kaotas Ustjugovile 12,07 sekundit.

Kilp läks rajale!

Olümpiavõitja Johannes Hösflot Kläbo läheb hetkel viiendaks (+0,91 kaotust Ustjugovile).

Viiendana startinud Sergei Ustjugov (RUS) läks liidriks ajaga 2.55,58, edestades Kroghi (NOR) ja Halfvarssoni (SWE) 0,53 sekundiga.

Meeste sprint on alanud. Kilp saab lähte 13.58.

Kohe-kohe algab meeste kvalifikatsioon!

Pikalt oli õhus variant, et eestlannale jääb esimene, kõige raskem veerandfinaal, kus vastased oleks olnud Caldwell (USA), Visnar (SLO), Nilsson (Rootsi), Skistad (NOR) ja Beloruhhova (RUS), aga sinna läks vabatahtlikult eelsõidu 29. naine, itaallanna Scardoni.

Pulles stardib teises veerandfinaalis koos Urevci (SLO), Falla (NOR), Neprajeva (RUS), Sundlingiga (SWE) ja Brocardiga (ITA).

Naised valivad hetkel veerandfinaali koosseise. Kohe selgub, kellega Pulles mõõtu hakkab võtma.

Ants: Tubli tüdruk! Libanoni tüdrukaud on ka tublidm arvestades kus nad tulevad. Julge pealehakkamine on ka väärt.

Naiste kvalifikatsiooni top 10: 1. Maja Dahlqvist (SWE) 2.29,44, 2. Nadine Fähndrich (SUI) +1,04, 3. Hanna Falk (SWE) +1,31, 4. Sophie Caldwell (USA) +1,70, 5. Eva Urevc (SLO) +1,95, 6. Maiken Caspersen Falla (NOR) +2,02, 7. Anamarija Lampic (SLO) +2,14, 8. Katja Visnar (SLO) +2,36, 9. Natalia Neprajeva (RUS) +3,20, 10. Greta Laurent (ITA) +3,64... 30. Mariel Merlii Pulles +8,02Ükski Soome naine edasi ei pääsenud, parim oli 33. koha saanud Anne Kyllönen (+8,87).

"Thank you! Thank you!" tänavad Liibanoni sprinterid telekaamerate ees, nagu oleks medalile tulnud...

GIF89a : Ma eelsõitude põhjal pakun, et finaal tuleb Rootsi vs Sloveenia :-) Aga preili Pulles tegi korraliku sõidu ja soovin edu ka edaspidi!

Oodatakse veel vaid Liibanoni suusatajat, kes sõidab mäest alla "sahka". Palju õnne meie suusaneiule!

Liibanoni esindaja Fakhry käib veel finišisirgel kummuli!

Tom: Mariel Merlii Pulles on kindlasti edasi, tubli tüdruk! Finišeerivad ju veel ainult "eksootilised suusaneiud"...:)

64 naist finišis. 20-aastane Pulles ikka veel 30. kohal...

59 naist on finišis, aga Pulles on ikka veel 30... Närime küüsi...

Pulles läheb hetkel 30. kohale. Kaotust liidrile 8,02 sekundit. Õhkõrn on võimalus, et ta 30 sekka püsima jääb, aga lootus pole kadunud.

Pulles startis!

Kolmas soomlanna Kyllönen jääb samuti 30 seast välja.

Soomlannad Lylynperä ja Monononen on juba konkurentsist väljas (34. ja 35. koht).

Rootslanna Maja Dahlqvist (22. startija) läheb liidriks ajaga 2.29,44.

15 naisest on parim olnud üllatuslikult šveitslanna Nadine Fähnrich (2.30,48). Falla kolmas (+0,98).

Sprindi tiitleid kaitsevad meestest itaallane Federico Pellegrini ja naistest norralanna Maiken Caspersen Falla.

Esimesed on juba finišis. Sloveenlanna Anamarija Lampic läheb liidriks ajaga 2.31,58.

Võistlus on alanud!

Esimesena saab lähte venelanna Natalja Matvejeva, Pulles alustab kell 13.12.