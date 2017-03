Lahtis jätkuval põhja suusaalade MMil sõidetakse täna "murdmaaosakonnas" üks võistlus: meeste 15 kilomeetri klassikasõit.

Eestlasi on stardis neli: numbri all 1 läheb rajale Aivar Rehemaa, viiendana saab lähte Andreas Veerpalu, 13. startija on Algo Kärp ning kohe tema järel Raido Ränkel.

Tipus on favoriitideks esiteks norralane Martin Johnsrud Sundby, kellele loodavad konkurentsi pakkuda kodupubliku lemmikud Iivo Niskanen ja Matti Heikkinen.