Üldse on stardis 68 meest. Võistlus algab kell 14.30. Delfi kajastab sõidu tähtsamad sündmused online-blogi vahendusel.

Lahti MM: meeste suusavahetusega sõit

Teine klassikaring saab läbi. 7,5 km peal on liider Krogh, 6,4 sekundi sisse mahub 29 meest. Tammjärv ja Rehemaa on vastavalt 31. ja 32. kohal, kaotust liidrile 14 sekundit.

5,8 km: Suurde gruppi on jäänud 24 meest. Meie mehed on sellest paraku 8 sekundi kaugusele jäänud - Tammjärv 34. ja Rehemaa 35. kohal.

4,9 km: Sundby on grupi ette tõusnud. Rehemaa on 34. (+11,2), Tammjärv 38. ja Alev grupi lõpus 43. kohal. Kõrge on taandunud 56. kohale (+47).

3,75 km vaheajas on suures grupis 7,5 sekundi sees 43 meest. Ka kõik eestlased mahuvad gruppi.

2 km punktis on endiselt liider rootslane Calle Halfvarsson. Eestlaste parimana on Alvar Johannes Alev 33. kohal (+6,8 sekundit). Kohe järgnevad Tammjärv 37., Rehemaa 39. ja Kõrge 45. kohal.

1,1 km vaheajapunktist on läbi mindud ja grupp püsib koos. Eestlased on neljanda kümne alguses, vahe liidritega kümmekond sekundit.

Raja ääres peaks täna olema lausa 35 000 pealtvaatajat. Soomlased oskavad tipptasemel suusatamist hinnata.

Start on antud!

Suurfavoriit on norrakas Martin Johnsrud Sundby. Venelased loodavad Sergei Ustjugovile, soomlased Matti Heikkinenile, aga favoriite on teisigi.

