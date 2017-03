Sõidu peafavoriitideks peetakse norralast Martin Johnsrud Sundbyt, kes jahib endiselt oma karjääri esimest individuaalset MM-tiitlit, venelast Sergei Ustjugovit, Petter Northugi ja Marcus Hellnerit.

Kokku on stardis 69 meest, nende seas ka kaks Eesti sportlast - numbri all 56 läheb rajale Andreas Veerpalu, number 58 on seljas Aivar Rehemaal.

Rehemaa karjääri parim tulemus pärineb sealjuures just nimelt maailmameistrivõistluste ühisstardist 50 kilomeetri vabatehnikasõidus - 2009. aastal Libereci MMil sai ta kümnenda koha.

Delfi vahendab sündmuste käiku otseblogi abil.

Lahti MM: Meeste 50 km ühisstardist vabatehnikasõit

12 kilomeetrit on sõidetud ning grupi pea hakkab vaikselt Glöerseni kinnipüüdmisele mõtlema. Eestlased on vajumas grupi tagumisse otsa, mis on vaikselt killustumas: Veerpalu on 44. (+33,9), Rehemaa 46. (+40,9).

Veerpalu ja Rehemaa on suures grupis sees, vastavalt 31. ja 41. kohal.

Glöerseni edu teiste eest on kasvanud juba üle kümne sekundi. Esimene kümnekilomeetrine ring on lõppenud ning jälitajad on temast maas 16 sekundit.

Nii - esimene "jooksik" on välja tulnud ja selleks on norralane Anders Glöersen. Kas keegi läheb kaasa?

Veerpalu püsib ka kuue kilomeetri peal endiselt 20. koha piirimail. Rehemaa püsib samuti endiselt peagrupis sees.

Viis kilomeetrit on läbitud ning Andreas Veerpalu tuleb vaheajapunktist läbi 20. kohal (+3,5). Aivar Rehemaa on samuti pisut tõusnud ning leiab end 41. realt (+7,5) koos Sergei Ustjugoviga.

Grupp on juba päris pikaks tõmmatud. Kahe kilomeetri peal liiguvad eestlased üheskoos 50. koha piirimail, jäädes liidrist Ustjugovist maha 17 sekundiga.

Pjotr Sedov suudab juba ühes kurvis kukkuda ning kepi murda. Püsti tõustes tõmbas ta endaga koos pikali ka ameeriklase Kyle Bratrudi.

Start on antud!

Tere pühapäeva pärastlõunat kõigile spordisõpradele! Lahti maailmameistrivõistlused saavad täna lõppakordi meeste 50 kilomeetri vabatehnikasõiduga ning stardis on ka kaks eestlast, Andreas Veerpalu ja Aivar Rehemaa.