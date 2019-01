OTSEBLOGI | Kas Therese Johaug võidab järjekordse distantsisõidu? Mida suudavad viis eestlast?

Naiste start on kell 10.30, meestel 14.00. Eestlasi on stardis kokku viis Anette Kasemets, Raido Ränkel, Karel Tammjärv, Risto Vaher, Mart Kevin Põlluste.

Otepää MK teine päev Vaata veel eilseid pilte ja kommentaare siit! http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/suur-galerii-otepaa-mk-tammjarv-ja-kilp-paasesid-veerandfinaali-molemad-esikohad-laksid-norrasse?id=85064927

Naiste sõidus tõotab esikohale tulla pingeline heitlus. 18 kuud dopingukeelu all olnud olümpiavõitja ja seitsmekordne maailmameister Therese Johaug on sel hooajal võitnud kõik MK-sarja distantsisõidud, kus ta on osalenud: Ruka 10 km klassikat, Lillehammeri 10 km vabatehnikas ja jälitussõidu (ühtlasi kogu minituuri), Beitostöleni 15 km (vaba) ning viimati 16. detsembril Davosi 10 km (vaba).

MK-sarja liidrina on stardis kahekordne olümpiavõitja, maailmameister ja tänavune Tour de Ski võitja norralanna Ingvild Flugstad Östberg.

Meeste MK-sarja üldliider Johannes Hösflot Klaebo, eilne sprindivõitja, täna Tehvandi tõusule rügama ei tule. Punast distantsisõidu liidrisärki kannab tema kaasmaalane Martin Johnsrud Sundby, kes võidutses Otepää 15 km sõidus ka kaks aastat tagasi, näidates vahetult tagatulesid Soome parimale mehele Iivo Niskanenile.