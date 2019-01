OTSEBLOGI JA FOTOD | Kes võidutseb Otepää MK-etapil meeste seas? Kas eestlased jõuavad punktikohale?

Otepää MK teine päev

Tammjärv on jõudnud finišisse, hetkel neljas koht ajaga 42.13,8.

10 km peal edestab Niskanen Tönsethi juba 36 sekundiga.

Poole distantsi peal hoiab Sundby alles 7. kohta, liider on Iivo Niskanen, kes edestab Bolšunovit 11.7 sekundiga.

Ränkel on jõudnud finišisse ajaga 43.52,0. Punktikohale temal täna asja pole.

5 km lõplik seis: Liider on jätkuvalt Niskanen, talle järgnevad venelased Bolšunov ja Belov. Tammjärv on 26. (+50,3), Ränkel 46. (+1.12,4), Põlluste 61. (+2.03,5), Vaher 62. (+3.06,5).

Tammjärv on jõudnud 10 km peal, kus ta hoiab hetkel 8. kohta.

2.5 km peal on liider Iivo Niskanen. Tammjärv hoiab 20. kohta 2.5 km arvestuses, kui kõik sõitjad on selle korra läbinud.

Poole distantsi peal hoiab Tammjärv hetkel 10. kohta. Ränkel 24.

Sundby kaotab 2,7 sekundiga Bolšunovile. 1.1 km lõplik seis.

1.1 km peal on uueks liidriks tõusnud venelane Alexander Bolšunov.

Rajale on läinud ka Martin Johnsrud Sundby.

5 km peal on Tammjärv parima eestlasena 15., kaotust 29 sekundit.

Iivo Niskanen sõidab 1.1 km peal välja liider Didrik Tönsethiga täpselt sama aja.

Kõik eestlased on 2.5 km vaheajapunktist läbi tulnud. Tammjärv 11., Ränkel 33., Põlluste 40. ja Vaher 43. ajaga.

Ränkel on jõudnud juba 7,5 km peale, kus ta hoiab hetkel 3. kohta.

Tammjärv hoiab 2,5 km hetkel 7. kohta, Ränkel on 34 2.5 km läbinud mehe seas 28.

Rajal on nüüd kolm eestlast, Mart Kevin Põlluste samuti startinud.

Tammjärv läheb 1.1 km peal kolmandaks, sekundi jagu kaotust eesolijatele.

Rajale läks eile sprindis 16. koha saanud Karel Tammjärv. Ränkel hoiab 2,5 km peal 12. kohta, kaotust 14 sekundit liidrile Livio Bielerile

Ränkel 1.1 km peal hetkel kolmas, kaotust liidrile 4,3 sekundit.

Järgmisena on rajale läinud Raido Ränkel!

Start on antud!

Eile võidutsenud Klaebo täna starti ei tule!

Ränkel stardib numbri all 7 (kell 14.03.30), Tammjärv 29. (14.14.30), Vaher 36. (14.18.00), Polluste 14.21.00).

Meeste stardinimekiri on nähtav siit.http://live.fis-ski.com/cc-4168/results-pda.htm

Kell 14 algab meeste 15 km suusasõit. Tuletame meelde, et eestlasi stardis neli: Karel Tammjärv, Raido Ränkel, Risto Vaher, Mart Kevin Põlluste.

"Kui konkurendid on siin valmistumas MM-iks, siis mina olen hetkel lihtsalt oma vormis tõstmas. Eesmärk on suusatada ja võistelda nii kaua kui võimalik. Kodus on kergem võistelda, sest toetajad on raja ääres palju, ehkki see paneb ka suuremaid pingeid peale," võttis Anette Kasemets võistluse kokku Kanal2 eetris.

"Oli raske rada ja keerulised tingimused, aga olen heas vormis. Olen väga õnnelik võidu üle," kommenteeris Johaug võitu Kanal2 eetris.

Kasemets sai kokkuvõttes 54. koha, kaotust kogunes Johaugile 8.38,5.

Therese Johaug võtab järjekordse võidu, edestades Anderssonit 48,4 sekundiga. Kolmandaks jäi Natalia Neprjajeva, kes kaotas Johaugile 56, 7 sekundit.

Andersson jõuab finišisse ja lükkab Pärmakoski teiseks, edu on 25,6 sekundit.

Kalla läheb finišis kolmandaks, kaotust Pärmakoskile 5,9 sekundit.

Kasemets on jõudnud finišisse. Ajaks tuli 38.32,2., kaotust Pärmakoskile 7.24,5.

7,5 km peal püsib Johaugi edu Anderssoni ees poole minuti kandis.

Kasemets on kindlal viimasel kohal. 7.5 km peal on kaotust üle 6 minuti.

Östberg kaotab finišis ülinapilt 0,8 sekundiga soomlannale. Pärmakoski on jätkuvalt liider.

Finišis on liider Kristina Pärmakoski ajaga 31.07,7. Edu sakslanna Hennigi ees on 48,9 sekundit.

Vägevat sõitu tegeva Johaugi edu 6.1 km peal on Anderssoni ees juba üle poole minuti.

Charlotte Kalla läheb 6,1 km peal liidriks, kuid tema aja sõidab kohe üle Andersson, kes edestab kaasmaalast 19,9 sekundiga

5 km peal edestab Johaug lähimat jälitajat 22,6 sekundiga!

Kasemetsa kaotus on 6,1 km peal 4.29,6.

Kasemets hoiab 5km peal viimast ehk 49. kohta. Anderssonile kaotab ta 3.50,6.

2.5 km peal on samuti lõplik seis. Liider on jätkuvalt Johaug, kes edestab Anderssoni juba 10,5 ning Neprayevat 21,4 sekundiga.

Esimesed naised on jõudnud ka finišisse. Hetkel on parima ajaga liider sakslanna Sandra Ringwald: 32.31,5.

1.1 km lõplik seis.

1.1 km peal on uus liider! Johaug edestab rootslannat Ebbe Anderssoni juba 7,7 sekundiga.

2.5 km peal on liidriks tõusnud MK-sarja üldliider Östberg, kes edestab Jacobseni 4,9 sekundiga. Nüüd on startinud ka Therese Johaug.

2.5 km peal on Kasemetsa kaotust liidrile juba 1.26,6.

2,5 km peal tõuseb liidriks soomlanna Matintalo, kes edestab 3,4 sekundiga.

1.1 km peal on Kasemets 28., kaotades liidrile 28,6 sekundit.

2.5 km peal juhib rootslanna Evelina Settlin ajaga 7.40,7.

Startinud on ka ainsana eestlannadest võistlustules olev Anette Kasemets.

Esimesena on 2.5 km peal Sofie Krehl ajaga 8.13.

Tehvandi tõusul on olukord veidi parem!

Staadionil on publikuga hetkel küll kehvad lood...

Start on antud!

Therese Johaug läheb starti viimasena, kell 10.58.

Kasemets tuleb rajale numbri all 27. Rajale pääseb ta kell 10.37.

Naiste stardinimekiri on nähtav siit.http://live.fis-ski.com/cc-4167/results-pda.htm

Täpselt ühe tunni pärast ehk 10.30 on algamas naiste 10 km eraldistardist klassikasõit. Eestlannasid on stardis vaid üks, Anette Kasemets.

