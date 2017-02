20-aastane Norra murdmaasuusataja Johannes Høsflot Klæbo tõusudel kasutatav tehnika paneb ka kogenuimad eksperdid kukalt kratsima.

Tõusudel paistab, nagu Klæbo jookseks mäest üles. "Me pole kunagi näinud, et keegi tõstaks jalgu nii kõrgele kui tema. See annab talle kõva eelise," ütles Norra rahvusringhäälingule NRK suusatreener Fredrik Aukland.

Klæbo selgitas, et on selle stiili välja töötanud koos oma vanaisaga. "Istusime vanaisaga koos ja aruasime asju ning ühtäkki tekkis meil idee. Siis ei olnud muud, kui suusad välja ja proovima," rääkis ta.

"Lahe, et seda märgatakse, kuid nüüd proovivad seda kindlasti teisedki. Siis on vaid minu mure teisi elemente edasi arendada."

20-aastane Klæbo hoiab MK-sarja meeste sprindiarvestuses teist kohta. Hiljuti Otepääl võidutsenud norralane on Lahtist seni noppinud vaid ühe pronksi, kuid asjatundjate sõnul on meest ees ootamas suur tulevik.

Vaata pilte Klæbo sõidutehnikast SIIT