Otepää MK-etapp murdmaasuusatamises toimub täismahus

Otepää MK peakorraldaja Kunnar Karu sõnul ollakse ettevalmistustega graafikus ning maailma suusaeliit saab järgmisel nädalavahetusel starti asuda.

„Soodsad ilmastikuolud ja eelmisel aastal toodetud kunstlumevarud on lubanud staadioni ja suusarajad hästi ette valmistada. Hetkel käib veel lume laotamine Tehvandi tõusule, kuid peagi on ka see töö lõpetatud,“ kommenteeris Karu.

Seega toimuvad järgmise nädala lõpus laupäeval klassikatehnika sprindivõistlused ja pühapäeval 10 km ja 15 km mõõduvõtud ning kõik suusasõbrad on oodatud oma lemmikutele kaasa elama.

Otepääl ootavad võistlejaid oma profiililt maailma paremikku kuuluvad rajad. „Eriti meeldivad need klassikatehnika spetsialistidele, sest siit leiab nii raskeid tõuse, kui ka tehnilisi laskumisi ning esimeste hulgas finišisse jõudmiseks tuleb vallata nii vahelduv- kui paaristõugetega sõitmise peensusi,“ lisas peakorraldaja.

Maailmakarikaetapp murdmaasuusatamises toimub tänavu Otepääl juba 15. korda. Muuhulgas möödub sel korral ka 20 aastat esimesest Otepää MK-st 1999 aastal. Tegemist on Eesti suurima talvise tippspordisündmusega, mis jõuab rahvusvahelise telepildi abil kümnete miljonite vaatajateni üle maailma.