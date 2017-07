Olümpiahooajaks valmistuv Northug eiras hoiatusi ja püstitas isikliku rekordi

Olümpiahooajaks ettevalmistusi alustanud Norra tippsuusataja Petter Northug ületab seni küündimatuteks jäänud piire: 31-aastane atleet veetis kõrgmäestikutingimustes koguni 29 päeva järjest.

Northugi sõnul pani teda nii kauaks kõrgustesse jääma osaliselt mehe iseloom. "Ma sain hoiatusi. Siis otsustasingi, et pikendan laagrit 21 päeva pealt 29-le. Selline ma juba inimesena olen, aga praegu on kõik hästi läinud. Loodan, et see aitab mind kogu suve jooksul," muigas Northug norralaste VG-le.

"29 päeva. See on rekord! Ma pole varem kunagi nii kauaks ülevale jäänud."

Suurema osa ajast veetis Northug 2800 meetri kõrgusel treenides. "See on märk, et sul pole elu," naeris 13-kordne maailmameister.