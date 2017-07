Oli ka juba aeg: Marit Björgen mõtleb karjääri lõpetamise peale

18-kordne maailmameister Marit Björgeni jaoks võib uus hooaeg jääda aga tema imelise karjääri viimaseks.

Kuue kordne olümpiavõitja ütles ajalehele Adresseavisen, et võtab lõpliku otsuse vastu alles hooaja lõpus ning midagi kindlat hetkel ei luba.

Sel talvel toimuv PyeongChangi olümpia on tema peamine eesmärk aga kindlasti jääb seee tema viimaseks. "See jääb minu viimaseks olümpiaks ja ma annan endast kõik, et olla selleks nii hästi valmistunud kui võimalik," lisas Björgen.