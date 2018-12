Kas Northug on kõigi aegade suurim suusataja? Ei. MM-tiitleid on tal meestest küll enim, 13, aga vähem kui Marit Bjørgenil (18) ja Jelena Välbel (14). Ent kahe olümpiakullaga ei pääse ta isegi 20 parema suusataja sekka. MK-üldvõite on Northugil kõigest kaks, mis annab meeste edetabelis alles viienda koha. Tour de Skil triumfeeris ta korra, kui Martin Johnsrud Sundby diskvalifitseeriti...