Northugi fiasko: sai Skandinaavia karikal võitjalt viie minutiga

Norra (endine?) suusastaar Petter Northug kustus Skandinaavia karikaetapil Piteås 30 km vabatehnika ühisstardiga sõidus täielikult.

Northug oli tige, et teda Tour de Skile ei lähetatud ja kuulutas, et on valmis tegusid tegema. Norra suusaliit vastas külmalt: mine Piteåsse ja näita, mis mees oled. Alustuseks saatis Northug suusaliidu põrgu ega ilmunud Rootsis esimesel kahel päeval starti, ent kolmandal tuli. Aga parem, kui poleks tulnud.

Kümnendal kilomeetril oli Northug liidritest üle minuti maas ning sõidu teises pooles kustus täielikult. Finišisse jõudis ta esikoha saanud kaasmaalasest Mattis Stenshagenist 5.06,4 hiljem ja sai 48. koha.

Northug pühkis finišist hoobilt minema ega öelnud meediale sõnagi. Tema treener Stig Rune Kveen oli nõutu: „Ma ei tea mis juhtus, Petter andis alla,” kommenteeris ta.

Norra koondise peatreener Vidar Løfshus ei kriipsutanud Northugi siiski olümpiakoondise nimekirjast veel maha. „Ta peab koha välja võitlema Norra meistrivõistlustel ja Planica MK-etapil,” sõnas Løfshus.

Norra tšempionaat stardib neljapäeval.