Mitmete Põhjamaade ekspertide poolt läbi viidud uurimine Norra suusatajate astmarohtude kasutamise kohta on lõpule jõudnud ning neljapäeval ehk kaks päeva enne Otepää MK-etappi avaldatakse tulemused.

Seoses Martin Johnsrud Sundby suvise skandaaliga hakati põhjalikumalt uurima, kui levinud astmarohtude tarvitamine ikkagi Norra koondises on ja kas neid teinekord mitte kuritarvitatud pole.

"Me vaatasime Norra suusaliidu palvel läbi Norra suusatajate ravimid," ütles SVT-le Rootsi professor Kjell Larsson, kes töötab Karolinska Instituudi kopsude ja hingamisteede osakonnas. "Oleme kogu sügise kõvasti tööd teinud, seega uurimine on olnud üsna ulatuslik."

Raportit tutvustatakse ajakirjanikele samas kohas, kus toimus viimane Therese Johaugi protsess jaanuari lõpus ehk Oslos Ullevaali staadionil. Pressikonverentsil võtab sõna uurimisrühma esinaine Katharina Rise, kes esindab töörühmas Norra peaprokuratuuri.

"Fakt, et raport tuleb välja vahetult enne maailmameistrivõistlusi, ei tähenda meie jaoks eriti midagi. Meie, sportlased, keskendume ikka sellele, millele me keskenduma peame. See puudutab rohkem alajuhte," ütles Sundby eelmisel nädalal Sjusjøenis toimunud pressikonverentsil, vahendab VG.

Lisaks Risele ja Larssonile kuuluvad uurimisrühma kopsuhaiguste spetsialist Lars Pedersen, spordiarst Katja Mjøsund ning Oslo ülikooli Meditsiinieetika Keskuse professor Reidun Forde.