Norrakad tögavad Rootsi suusakoondist: mis teil seal toimub?

Stina Nilsson arvas finišis, et lõpetas neljandana AFP

Norralased on hämmingus, et Rootsi suusakoondise abipersonal ei suutnud Pyeongchangi olümpial naiste 30 km distantsi ajal oma sportlastele informatsiooni anda ning nii finišeeris pronksi võitnud Stina Nilsson teadmisega, et lõpetas neljandana.