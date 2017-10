Norra suusatamist raputas uus skandaal!

Norras avaldati aruanne, mis kritiseerib teravalt Norra spordiakadeemia 2011.-2012. aastal tehtud uurimisprojekte, mille raames lubati tervetel sportlastel kasutada astmaravimeid.

Projektides, mis toimusid koostöös Norra suusaliiduga, osales umbes 40 sportlast, kirjutab Ilta-Sanomat.

Norra tervishoiu- ja sotsiaalministeeriumi koostatud aruandes loetleti üles rida puudusi, mis uurimisprojektide läbiviimisel tehti. Aruande kokkuvõttes soovitati kõik uurimistöö materjalid likvideerida ja projekti kohta avaldatud artiklid kustutada.

Norra väljaande VG andmetel käivitati uurimisprojektid ilma, et neile oleks selleks luba antud. Tervishoiuasutused pidasid lubade puudumist "väga tõsiseks" puuduseks.



Raportis kritiseeritakse ka asjaolu, et terved sportlased pandi astamrohtusid kasutades ohtu.

"See on suusaskandaal suure "S"-iga," kirjutas VG kolumnist Leif Welhaven. "On teatud asju, mida lihtsalt ei tehta. Jalgpallis ei saadeta väljakule 12 mängijat. Suusatada ei saa traditsioonilistes suusasaabastes. Ning kui selline uurimus on tehtud, ei puudutata terveid sportlasi ilma loata."