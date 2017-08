Norra suusaliit tahab Johaugi juhtumi valguses dopingureegleid muuta

Norra Suusaliit tahab Therese Johaugi dopingujuhtumi valguses, et Rahvusvaheline Antidopingu Agentuur (WADA) muudaks oma reegleid.

Kuna norralased on veendunud, et Johaug kasutas keelatud ainet kogemata, peaks nende arvates WADA dopingupatuseid kohtlema erinevalt - kui sportlane kasutas dopingut tahtlikult, oleks karistus karmim, kui kogemata, siis leebem.

"Peab olema võimalik eristada, kas viga tehti kogemata või peteti tahtlikult," sõnas Norra suusaliidu murdmaasuusatamise komitee juht Torbjörn Skogstad, kirjutab NRK.

Rootslane Arne Ljungqvist, kes on üks WADA asutajatest ja organisatsiooni endine asepresident, peab norralaste sellist plaani väga ohtlikuks. "Norra peaks selliste ideedega ettevaatlik olema. Ei saa arvata, et kõiki teisi karistatakse karmilt, kuid kergemaid reegleid rakendatakse oma sportlaste suhtes. See saadab väga kahetsusväärse signaali," rääkis Ljungqvist.

Rootslase arvates annaks selline lisaklausel paljudele petistele võimaluse endale kergemat karistust nõuda.

Teisipäeval pikendas Rahvusvaheline Spordikohus Johaugile määratud karistust viie kuu võrra, mis tähendab, et seitsmekordse maailmameistri võistluskeeld on nüüd 18-kuuline.