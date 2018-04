Norra suusaliit jäi sponsorist ilma. Põhjuseks erinev arusaam dopingust

Norra ajalehe VG andmetel jooksid Norra suusaliidu ja poeketi Coop läbirääkimised ummikusse, sest osapooltel oli erinev arusaam dopingu kasutamisest.

Kuigi Norra suusajuhid pidasid pikka aega läbirääkimisi Coopiga, otsustati lõpuks lepingut pikendada hoopis oma senise peasponsori Norgesgruppeniga, mis on Coopi konkurent.

VG käsutuses olevad dokumendid näitavad, et suusajuhtidel ja Coopil oli erinev nägemus dopingust. Kui Coop soovis, et neil oleks õigus leping katkestada, kui mõni Norra koondislane annab positiivse dopinguproovi, siis Norra suusajuhtidele see nõue ei sobinud.

Coopi kommunikatsioonijuht Björn Takle Friis tunnistas VG-le, et neil ei olnud võimalik sellist toetuslepingut allkirjastada.

"Nad (Suusaliit) ütlesid, et see pole mõistlik, kui Coop saab lepingu lõpetada nii lihtsa asja pärast kui mõne sportlase positiivne B-proov. See polnud nende arvates piisav põhjus, et alaliit peaks sponsorrahadest ilma jääma," märkis kommunikatsioonijuht.

Viimastel aastatel on Norra murdmaasuusatajatest positiivse dopinguproovi andnud Martin Johnsrud Sundby ja Therese Johaug. Viimane neist vabanes 18-kuulise dopingukaristuse alt just täna.