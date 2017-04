Norra suusaliidus pettunud Petter Northug vahetab kodakondsust?

Laupäeval 50-kilomeetrise Ugra maratoni võitnud Norra murdmaasuusaäss Petter Northug on enda sõnul oma alaliidu peale nii vihane, et kaalub isegi Vene lipu alla üle minemist.

Kui mullu augustis öeldud sarnased sõnad olid mõeldud naljana, siis nüüd olevat Northugil päriselt tõsi taga.

"Ausalt öeldes ma ei tahaks sellistele nääklemistele oma aega kulutada," rääkis Northug rsport.ru-le tülist Norra suusaliidu peatreeneri Vidar Löfshusiga, kes otsustas Northugi märtsis hooaja viimaselt, Kanada MK-etapilt eemale jätta.

"Võib-olla ma peaks rääkima Jelena Välbega (Venemaa suusaliidu president - toim), et ta mu järgmisel aastal Venemaa koondisse võtaks ning ma saaks siis Norrale ära teha. Eks näis. Kes teab."

Reporteri küsimusele, kas nüüd on aeg eelmisel aastal öeldud sõnad - Northug lubas Vladimir Putini hea pakkumise korral 2018. aastal Venemaa lipu alla üle tulemist kaaluda - teoks teha, vastas Northug: "Siis ma mõtlesin seda rohkem naljaga. Nüüd on mu olukord alaliiduga läinud väga tõsiseks. Eks me näe."