Norra suusakoondist kummitab kummaline mure

Norra suusakoondise peatreener Vidar Löfshus on tõsises mures: praegusele Norra naissuusatajate põlvkonnale pole väärikat järelkasvu loota.

Norra naistest on koondise noorim liige Kari Öyre Slind, kes saab oktoobris 26-aastaseks. Norra väljaanne VG kirjutab, et olukorda, kus sellest nooremat naissuusatajat Norra koondises ei leidu, ei pruugi varem mitte kordagi juhtunud olla. Probleem on aga omapärane: mitte ükski noorem sõitja ei koputa ka tõsiselt koondise uksele.

"Kratsime pead, me ei saa aru, miks see nii on," sõnas Löfshus. "Me ei ole selle üle uhked."

Maiken Caspersen Falla, kes sai oma esimesed sõidud MK-sarjas teha juba 18-aastaselt, peab üheks põhjuseks ka seda, et võrreldes varasemaga saab maailmakarikaetappidele välja panna vähem sportlasi.

"Kui mina 18-aastselt tulin, oli mulle koht olemas. Praegu on seda tunduvalt raskem leida, sest kohti on vähem ning koondis on tugev," räägib Falla. "Äkki peaksime noortele selle koha tekitama, et neile kogemusi anda? Kes siis muidu viie või kümne aasta pärast võidab?"