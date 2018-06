Norra suusakoondisesse naasnud Therese Johaug tuli välja jahmatava avaldusega

Postiivse dopinguproovi tõttu 18 kuu pikkuse võistluskeelu saanud Therese Johaug on praeguseks puhas sportlane ning nüüdseks on ta taas liitunud Norra suusakoondisega. Rahvusesindusega koos uuesti treenima hakkamine oli Johaugi jaoks aga ülimalt emotsionaalne.

Johaugi sõnul on koondisega taasliitumine tema jaoks olulisem kõikidest eelnevatest tiitlitest. Arvestades, et Johaug on olümpiavõitja ja seitsmekordne maailmameister, siis on säärane avaldus pehmelt öeldes ootamatu.

“Pikkade koondises veedetud aastate järel tuli mul nüüd kaks hooaega vahele jätta. Taas koondisesse kuulimine ja teadmine, et saan taaskord võistlema hakata on minu jaoks isegi võidetud MM-i ja olümpiamedalitest tähtsamad,“ teatas 30-aastane suusäss Norra meediale.

Norras oodatakse, et Johaug naaseb koheselt tippu ja täidab tühimiku, mis jääb Marit Björgeni taandumise järel. “Paljud suusatajad on vahepeal tugevamaks saanud. Loodetavasti suudan nendega siiski sammu pidada,“ sõnas Johaug ise.