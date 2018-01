Norra suusakoondise hooldusbussi astmainhalaator tekitab suusatuuril küsimusi

Norra suusakoondise hooldusbussis on endiselt ka astmainhalaator, kinnitas koondise arst Petter Olberg. Paljud norralaste rivaalid peavad seda ebaeetiliseks, kirjutab Expressen.

"See (astmainhalaator) on meil kogu aeg kaasas. Sportlased hingavad selle abil soolveelahust, mis on täiesti lubatud taastumisvahend," sõnas Olberg. "Üritame teha kõik selleks, et sportlaste hingamisteede mured saaksid võistluse järel võimalikult kiiresti lahenduse. Pealegi aitab see neil öösel korralikult välja puhata, kui köha neid üles ei aja."

Norra koondise arst lisas, et atsmaravimite tarvitamiseks astmainhalaatorit ei kasutata. "Muidugi on meil ka neid sportlasi, kes peavad tarvitama muid ravimeid ja kellel on selleks arstide eriluba. Aga neid ei manustata selle inhalaatori abil," kinnitas Olberg.

Rootsi suusakoondise arst Per Andersson ütles Expressenile, et nemad inhalatsiooniaparaati ei kasuta ega pea seda ka õigeks. "Nad ei tee midagi keelatut ega reeglitevastast, kuid me oleme Rootsi koondises valinud hoopis teise tee," sõnas Andersson.