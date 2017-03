Norra telekanali NRK suusaeksperdi Fredrik Auklandi hinnangul võib Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) otsus Therese Johaugi dopingukaristuse vaidlustamise kohta tuua kaasa isegi norralanna karjääri lõpetamise.

FIS teatas täna, et kaebab dopinguga vahele jäänud Johaugile määratud 13-kuulise võistluskeelu otsuse spordikohtusse ja nõuab märksa karmimat karistust.

"See oli halvim, mis sai juhtuda. Nüüd pole enam sugugi kindel, kuna ta (Johaug) saab areenile naasta," sõnas suusatreener Aukland NRK-le.

"Kõige hullem teadmatus on olümpiamängude suhtes. Ma pole üldse kindel, et Johaugil jätkub motivatsiooni jätkamiseks, kui ta Pyeongchangi olümpiale ei pääse," lisas Aukland. "Väga keeruline on ka korraga treeningutele pühenduda ja leida aega juriidilise poolega tegelemiseks."