Norra suusaäss Petter Northug teatas pisarsilmi sportlaskarjääri lõpetamisest

"Lõpetan karjääri. Võtsin selle otsuse vastu raske südamega," teatas 32-aastane Northug pressikonverentsi alustuseks. "Ma pole enam jõudu ja taset, et võistelda MK-sarjas."

"Siin teie ees istuda on raskem, kui ma eeldasin. Suusatamine on olnud kogu minu elu sellest peale, kui olin veel väike poiss. Ma pole varem sellest kunagi rääkinud, mida olen suusatamise nimel ohverdanud," jätkas Northug, kelle silmadesse valgusid pisarad. "See on olnud suur seiklus. Minu unistus saada suureks suusatajaks täitus, olen oma saavutuste üle uhke. Raske on loobuda, kuid ma tunnen end hästi."

Uut hooaega kahvatult alustanud Northug vihjas esmakordselt lõpetamisele novembrikuus. "Kui sa kaotad kahe minutiga, siis oleks aeg endale mingi muu tegevus leida ja suusaspordiga lõpetada," põrutas Northug otsekoheselt, kui oli 15 km klassikasõidu võitnud Didrik Tönsethile kaotanud üle kahe minuti.

Northugi esindajad andsid eile õhtul meediale teada, et täna toimub Trondheimis kell 13.00 Northugi pressikonverents. Northug ja tema mänedžer Are Sørum Langas jäid eile õhtul Norra meediale kättesaamatuks.