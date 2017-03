Finišis edestas Norra naiskond Rootsit ühe minuti ja ühe sekundiga, pronksi sai Soome (+1.02,1). Hõbeda ja pronksi saatuse otsustas finišiheitlus, kus Stina Nilsson alistas Krista Pärmakoski.

Esikolmikule järgnesid USA (+1.33,8), Venemaa (+2.28,6) ja Saksamaa (+2.38,3). Eesti naiskond kaotas võitjale 7.09-ga ning edestas Austraaliat ja Ukrainat.

Norra jaoks oli tänane võit üldse MM-i ajaloo 100. kuldmedal. Nende võidukasse naiskonda kuulusid Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen ja Marit Björgen.

Lahti MM: naiste teatesõit

Tatjana Mannima ETV-le: "See, et me lõpetada saime, on ikka väga hea. Suusad olid mul väga head. Lihased olid maratonist veel pisut kinni. Aga hea lahtisõit minul 30 km sõidu jaoks."

Eesti on finišis 14. Sloveeniat kätte ikka ei saanud. Kaotust Norrale kogunes kokku 7.09,6. Meie selja taha jäid Austraalia ja Ukraina.

Anette Veerpalu ETV-le: "Alguses läksin hooga peale. Tundus okei, aga kuna rada on suhteliselt pehme, siis läks ikka päris raskeks."

Laura Alba ETV-le: "Ei olnud päris valmis nii kiireid liigutusi tegema. Suutisn teisel ringil kohta parandada. Arvasin, et läheb selliseks andmiseks. Naised ei hoia kunagi ennast tagasi. Stardinimekirja vaadates nägin kohe, et Eesti on kõige nõrgema esimese vahetusega. Ise uskusin, et kui kaotus jääb alla kahe minuti, on täitsa okei (vahe liidriga oli 1.51,8)."

Nilsson võtab Rootsile lõpuspurdiga hõbeda, Pärmäkoskile ja Soomele jääb pronks.

Norra võidab MM-i ajaloo 100. kuldmedali, Björgen oma 17. MM-tiitli.

Pulles lõpetas oma esimese ringi 14. kohal, sloveenlanna on 6,3 sekundit ees.

Ukraina on juba ringiga maha jäänud.

Pärmäkoski ja Nilsson lõpetavad esimese ringi koos. Hõbemedaliduell tuleb põnev.

Björgen lõpetab esimese ringi. Kas saab Pullese kätte?

Eesti saadab rajale viimase vahetuse Pullese. Kaotust Norrale 4.45,3.

Mannima tuleb esimest korda suusastaadionile (2,5 km) 15-ndana (+4.00,1). Austraaliaga praktiliselt kõrvuti. Ukrainat edestame 46 sekundiga.

Norra annab viimase vahetuse üle 56,7 sekundit enne Rootsit. Soome kaotab Rootsile omakorda vaid 1,6 sekundit.

Kolmanda vahetuse 3,8 km punktis on Norra edu Soome ees juba 30,4 sekundit. Rootslanna Anderson jääb Jacobsenist maha 45,8 sekundit.

Eesti on teise vahetuse lõpus tõusnud 14-ndaks, kaotust liidrile 3.26,0.

Teise vahetuse lõpuks on ette jäänud Soome ja Norra, kes annavad vahetuse üla praktiliselt võrdselt. Kalla jõuab vahetusalasse 12,7 sekundit hiljem.

Veerpalu tuleb staadionile 2,5 km peale 15-ndana, edestades vaid Ukrainat. Liidrist oleme maas 2.33,0.

Teise vahetuse 1,1 km punktis on Rootsi, Norra ja Soome jälle koos. Poola on maha jäänud.

Alba annab Veerpalu vahetuse 14. kohal, liidritest oleme maas 1.50,8, aga mööda oleme saanud Austraaliast ja Ukrainast.

Norra annab vahetuse üle esimesena, Soome jääb maha 7,1, Poola 7,9 ja Rootsi 8,1 sekundit.

Falla rebib end neljasest grupist lahti juba pärast 3,6 km vaheajapunkti. Keegi teine temaga kaasa minna ei jõudnud.

Laura Alba tuleb 2,5 km punkti ikka viimasena, kaotussekundeid juba 46,2 sekundit.

Esinelik 2,5 km punktis: Poola, Soome, Norra, Rootsi.

1,1 km vaheajapunkti tuleb esimesena Justyna Kowalczyk, teine Haag, kolmas Falla. Eesti on viimane ehk 16. (+22,1).

Start on antud.