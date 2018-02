Norra naised on hämmingus: me ei tea, mis juhtus

Norra suusakoondis alustas Pyeongchangi mänge altminekuga, kui naiste suusavahetusega sõidus saadi vaid üks medal ning seegi mitte kuldne.

Marit Björgen oli hõbedal, Heidi Weng üheksas, Ingvild Flugstad Østberg 11nes ja Ragnhild Haga 15nes. Kergemat sorti põrumine kindlasti.

Poolel distantsil oli veel kõik hästi, medalimängus oli sees kolm norralannat. Aga siis...

"Raske öelda mis juhtus. Tõenäoliselt sattus mitu halba asja kokku," kommenteeris Norra rahvusringhäälingule (NRK) Østberg. Ka Weng oli hämmingus. "Nagu kaos klassiruumis. Väga kurb, et selline sõit juhtus olümpial, aga nii see on. Üritasin nii palju kui sain, aga täit klappi ei õnnestunudki distantsil saada."

Sõitu kommenteerinud NRK ekspert Fredrik Aukland muutus väga murelikuks naiste teatesõidu poole vaadates. See tundus olümpia eel olevat norralaste kindel kullaala, aga nüüd on pilt hoopis teine. "Tüdrukute sõit tekitab ebakindlust. Rootslannad vastupidiselt tundusid väga head ja teatesõidus võib minna väga raskeks. Võttes arvesse ootusi, oli meil halb päev. Kõik kolm, kes medalikolmikust kaugele jäid, on tegelikult võimelised poodiumile sõitma. Ärakukkumine toimus miskipärast väga vara," vaagis Aukland.