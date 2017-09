Norra legend Björndalen kommenteeris esimest korda Johaugi dopingujuhtumit

Norra laskesuusatamise legend Ole Einar Björndalen võttis esmakordselt avalikult sõna kaasmaalase Therese Johaugi dopingujuhtumi kohta.

Mullu sügisel dopingu kasutamisega vahele jäänud Johaugile määrati hiljuti rahvusvahelises spordikohtus (CAS) 18-kuuline võistluskeeld.

Björndalen ei tahtnud kohtuotsusele hinnangut anda, kuid avaldas lootust, et norralanna tuleb tagasi veelgi tugevamana, kirjutab Aftenposten.

"Jääb loota, et Therese saab rahulikult treenida ja valmistuda 2019. aasta suusaalade MMiks Seefeldis," sõnas 13 olümpiamedalit võitnud Björndalen.

"See on lausa uskumatu, kui hea see tüdruk on. Kui ta on tippvormis, on ta peaaegu võitmatu. Kui ma võtan kümme kilo alla, suudan talle ehk suusarajal järele sõita," lisas 43-aastane Björndalen tunnustavalt.

Johaug andis mullu sügisel positiivse dopinguproovi, mis sisaldas klostebooli. Kui Norra olümpiakomitee määras norralannale 13-kuulise võistluskeelu, siis spordikohus pikendas selle karistuse Rahvusvahelise suusaliidu kaebuse järel 18-kuuliseks.