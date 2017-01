Norras astus täna olümpiakomitee distiplinaarkomisjoni ette aru andma sügisel positiivse dopinguproovi andnud suusataja Therese Johaug. Päev algas kohe jahmatava paljastusega.

Seni oli teada, et Johaugi uriiniproovist leiti anaboolset steroidi klostebooli, mis oli naise sõnul tema kehasse sattunud huulekreemi Trofodermin kaudu, mida ta määris Itaalias mäestikulaagris põlenud huultele. Uus on aga fakt, et keelatud aine sisaldus Johaugi uriinis oli 13 nanogrammi liitri kohta.

2013. aastal jäi sama ainega vahele Itaalia jalgrattur Stefano Agostini, kes väitis, et kasutas sama kreemi ära hõõrdunud tagumiku raviks. Itaallase kehas oli klostebooli vaid 0,7 nanogrammi ning ta sai 15 kuu pikkuse võistluskeelu.

Johaugi kaitsjad üritavad suusatajat dopingusüüst puhtaks pesta argumendiga, et tema kehast leitud keelatud aine kogus oli liiga väike selleks, et see sooritusvõimet parandaks. Norra Antidoping nõuab Johaugile 14-kuulist võistluskeeldu.

Olümpiakomitee istung toimub kaks päeva. Täna annavad oma uurimistulemustest ülevaate antidopingu inimesed ning tunnistajapinki tulevad Johaug ja endine Norra koondise arst Fredrik Bendiksen. Homme annavad distsiplinaarkomisjoni ees aru sportlased, kes Johaugiga neil saatuslikel septembrikuu päevadel koos treenisid, teiste seas ka Marit Björgen.