Norra telekanali TV2 ajakirjanik Ernst Lersveen leidis tšeki, mis seab kahtluse alla Therese Johaugi senised ütlused saatusliku huulekreemi kohta.

Ajalehe VG teatel edastas Lersveen enda käsutuses olnud informatsiooni Norra antidopinguagentuurile, kes koguneb Norra tippsuusataja dopingujuhtumit arutama 25. jaanuaril.

Johaug ja ametist taandunud Norra koondise arst Fredrik Bendiksen on seni väitnud, et keelatud aine klostebool sattus naise organismi läbi huulekreemi Trofodermini, mis osteti septembris koondise laagris Livignos. Seda tšekki esitleti avalikkusele juba 15. oktoobril, kuigi ravimi müünud apteeker ei mäletanud, et oleks Bendikseni kunagi näinud.

Lersveen avastas aga tšeki, mille kohaselt oli huulekreem ostetud hoopis paar päeva varem Itaalias Seiser Almist, kus koondis samuti peatus. Selgusetuks jääb, miks olid Johaug ja Bendiksen Seiser Almi ostu varjanud. On veel võimalik, et selle ostis keegi hoopis kõrvaline isik ning sel pole Johaugi põlenud huultega mingit pistmist.