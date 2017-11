MUUTUS | Therese Johaug tunnistas esmakordselt, et ta ise oli positiivses dopinguproovis süüdi

Norra suusaäss Therese Johaug põrus eelmisel aastal dopingukontrollis anaboolse steroidiga ning hiljem määrati talle võistluskeeld, mis jätab ta eemale ka PyeongChangi olümpiamängudest. Juhtunust vändatavas dokumentaalfilmis “Šokk“ tunnistab Johaug esmakordselt, et positiivses dopinguproovis oli ta ise süüdi.

Seni on ikka avalikkuse ees kõlanud väide, et Johaugi positiivses dopinguproovis on süüdi Norra koondise arst Fredrik Bendiksen, kes andis talle dopinguainet sisaldanud huulekreemi Trofodermini.

Norra ajaleht Aftenposten on dokumentaalfilmiga tutvunud ning nende sõnul on võrreldes varasemaga tegemist uue lähenemisega ning Johaug tunnistab esmakordselt, et oleks pidanud antud olukorras tegutsema targemalt ja võtab süü positiivse proovi osas enda peale.

“Arvasin, et tegutsesin õigesti, kui küsisin nõu rahvuskoondise arstilt. Eriti välismaal viibides. Inimesed teevad aga vigu. Lõpuks tuleb tunnistada, et olen juhtunus ise süüdi,“ sõnas Johaug.

Norra ajalehe VG kolumnist Leif Welhaven kirjutas samuti, et tegemist on esimese korraga, kui Johaug tunnistab juhtunus oma süüd. “Kuulen esimest korda, et ta võtab juhtunus süü enda peale. Seni on ta kõike ju süstemaatiliselt eitanud,“ lisas ta. “Tegelikult oleks ta pidanud seda tegema palju varem.“

Johaugi 18-kuuline karistus algas tagasiulatuvalt 18. oktoobrist 2016 ning kestab 18. aprillini 2018. See tähendab, et Johaug jätab algava suusahooaja vahele ning jääb eemale ka Pyeongchangi olümpiamängudelt.

Kui Johaugi karistust pikendati 13 kuu pealt 18 kuu peale, siis tõdeti mitmelt poolt, et sellega taheti saata selge sõnum, et positiivses dopinguproovis on sportlane ainuvastutaja ning teiste kaela süü veeratamine kergemat karistust ei too.