Kui hiljuti kogusid dopinguvastasele petitsioonile allkirju laskesuusatajad, siis nüüd on sarnase aktsiooni ette võtnud murdmaasuusatajad.

Petitsiooni, millega nõutakse dopingupatustele karmimaid karistusi ja selgemat asjaajamist, algatas ameeriklanna Kikkan Randall, kelle eestvedamisel on paberil juba üle saja signatuuri. Randalli aktsiooni ajendiks on mullu suvel aset leidnud Martin Johnsrud Sundby juhtum, kus nii mitmedki detailid avalikkuse eest varjule jäid.

"Me tahame tagada, et FIS teeks enda poolt kõik, et puhtad sportlased ei peaks petturite vastu võistlema. Tahame, et nad oleksid dopingu kasutamise suhtes karmimad," rääkis Randall Rootsi ajalehele Expressen.

"Ja kommunikatsioon võiks parem olla. Näiteks Sundby juhtum oli hall ala. Võistluskeeld kanti suvel ära ning läks kaua aega, enne kui me sellest midagi kuulsime. Tekib küsimus, kas Norra sportlasi koheldakse kuidagi eriliselt?"

Randallile teeb rõõmu, et petitsiooniga on liitunud juba üle saja suusataja. "Isegi mõned venelased on alla kirjutanud!" sõnas Randall.

Paberit on määrinud ka mitmed Norra suusatajad, kuid Sundby käsi sellele dokumendile alla kirjutama ei tõuse. "See on minu jaoks tähtis teema, aga ma ei allkirjasta pabereid niisama lihtsalt, teadmata, mida need tähendavad," ütles MK-sarja liider, kes ka Otepääl pühapäeval 15 km klassikasõidu võitis. "Ma ei saa hooaja keskel sellistele asjadele keskenduda. Vaatan seda kevadel."

Petitsioon on edasi antud nii Rahvusvahelisele Suusaliidule kui ka Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele.