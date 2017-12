Murdmaasuusatajad teevad nädalavahetusel kavala võtte, et olümpiakohti püüda

Ükski Eesti murdmaasuusataja sel nädalavahetusel Itaalias Toblachis MK-etapil starti ei tule.

Selle asemel võistlevad eestlased samal ajal Austrias St. Ulrich / Pillerseetalis Alpi karikasarja võistlusel. Põhjus on lihtne: olümpiakohtade nimel on seal märksa lihtsam püüda häid FIS-punkte, mille järgi pannakse paika PyeongChangi olümpiakohad.

"Eks see ole mõneti ka treeningu mõttes parem koht - näiteks on seal kavas sprint, mida MK-etapil ei ole," tõdes Eesti murdmaasuusakoondise peatreener Jaanus Teppan.

Alpi karikasari on paberi peal sama taseme võistlus kui meile tuttavam Skandinaavia karikas, kuid Teppani sõnul peaks Alpi karikal olema stardis tunduvalt vähem kõva tasemega sportlasi. "Skandinaavia karikal on näiteks sel nädalavahetusel stardis 230 meest, kellest umbes 40 on norrakad, palju on ka rootslasi. Usun, et Alpi sarjas on tase pisut nõrgem."

Eestlastel on praegu olümpial olemas viis kohta (kaks meest, kaks naist ja üks sootu koht, mis läheb parema taseme tõttu meestele), kuid eesmärgiks on saada juurde meeste kohti, et välja panna ka teatenelik. Ideaalis saadaks juurde kaks või kolm kohta, sest sprinterist Marko Kilbist oleksid distantsimehed teatesõidus kasulikumad. Miks on teatesõidus osalemine oluline? Esikümnesse pääsemise korral tähendaks see järgnevaks perioodiks Eesti Olümpiakomitee rahalise toetuse peale pääsemist.

FIS-punktide süsteem ja olümpiale kvalifitseerumise rägastik on keeruline, kuid Alpi karikasarjas hästi esinemine võib eesmärgid reaalsuseks muuta.

"Eks see raske ole. Kõik pingutavad ja meil tuleb leida selliseid võistlusi, kus FIS-punkti püüdmine oleks lihtsam," lisas Teppan.

Eestlastest tulevad Austrias starti pea kõik paremad - ainsa erandina jääb kõrvale Davosi MK-etapil 13. koha saanud Karel Tammjärv. "Ma arvan, et ta võib seda endale ka lubada," tõdes Teppan.