Murdmaasuusatajad on MK-kalendri peale marus: ainult 10 ja 15 kilomeetrit. Kus on teatesõidud?

Murdmaasuusatamise MK-kalender on tuleval hooajal varasemate aastatega võrreldes kummaliselt üheülbaline: nimelt pole kavas mitte ühtegi teatesõitu, lisaks on kõikide etappide peale kokku vaid Holmenkollenis plaanis 15 kilomeetrist pikem distants.

Algaval olümpiahooajal on MK-etappe kavas 14 erinevas kohas, kusjuures pea igal pool on distantsideks naistele 10 ja meestele 15 kilomeetrit. Täispikad teatesõidud on sootuks kalendrist kadunud, kogu MK-hooaja peale sõidetakse vaid Dresdenis üks sprinditeade.

"Raske on poliitiliselt korrektseks jääda," sõnas ameeriklannast teatesprindi maailmameister Jessica Diggins norralaste NRK-le. "See on igav! Isegi tuuride 5-kilomeetrised proloogid on ära kaotatud."

Vähese teatesõitude põhjuseks on etappide korraldajate soovimatus. Nimelt ei suutnud FISi võistluskomitee ühegi etapi korraldajaid teatesõitude osas nõusse rääkida.