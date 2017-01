Sel hooajal haiguste ja muude probleemidega maadelnud Petter Northug soovis MK-sarja tuleval nädalavahetusel Rootsis Falunis, kuid mees ei mahtunud Norra koondisesse.

Northugi treener Stig Rune Kveen sõnas laupäeval, et Northug plaanib Falunis osaleda nii vabatehnikas peetaval sprindivõistlusel kui ka 30 kilomeetri ühisstardist klassikasõidul. Paraku otsustas Norra suusakoondis Falunisse saata teised sportlased.

"Petter on äärmiselt pettunud. Meie plaanid on õhku lastud," sõnas Kveen NRK-le. Treeneri sõnul põhjendati otsust sellega, et Norras on ka palju teisi kiireid suusatajaid, kes oma võimalust soovivad.

Mida Northug nüüd ette võtab? "Üks on kindel - üritame allesjäänud aja ära kasutada maksimaalselt. Ei ole nii, et ta viskab pikali ja hakkab karjuma. Proovime MMiks endiselt võimalikult hästi valmistuda," lisas Kveen.

Lahtis toimuv MM algab 22. veebruaril.