Miks peab Venemaa olümpiapronks iga päev tund aega bensiinijaamas kükitama?

Pyeongchangi olümpial 4 x 5 km teatesuusatamises pronksmedali võitnud Anastassia Sedova rääkis Venemaa meediale uskumatu loo sellest, kuidas ta iga päev tunniks ajaks tanklasse dopingukütte ootama sõidab.

Olgu päevakava milline tahes, Sedova ja ta suusatajast venna Pjotri rutiiniks on saanud iga päev kella 18-st 19-ni bensiinijaamas passimine. Seni täiesti kasutult.

Põhjus peitub selles, et Sedovid elavad Sarovis, kus asub Venemaa tuumauuringute keskus ning tegemist on seetõttu suletud linnaga, vahendab teamrussia.pro.

"Elame Sarovis, mis, nagu te teate, on suletud linn. Üks RUSADA (Venemaa antidoping - toim) liikmelisuse taastamise tingimusi on, et me ei tohi peituda suletud linnadesse. Ma pean minema linnast viie kilomeetri kaugusele ühte tanklasse. Me istume autos ja ootame - äkki keegi tuleb," rääkis Sedova.

Seni pole veel ühtegi dopingukütti tulnud. "Aga ma ei taha ka kollast kaarti saada ja sellega oma mainet rikkuda. Seega me raiskame iga päev oma eludest ühe tunni. Mul lapsi pole, aga Pjotril on tütar. Oleks parem, kui ta selle aja temaga veedaks."