Mihkel Mardna: kivi läheb WADA kapsaaeda

Kristina Šmigun-Vähi tiimi arst Mihkel Mardna oli enda sõnul kogu aeg kindel, et kahekordse olümpiavõitja dopinguproovide pärast pole põhjust muretseda.

„Neli aastat tagasi, enne Sotši olümpiat kui Kristina teema üles kerkis, helistas üks ajakirjanik ja küsis, kas magame rahulikult. Vastasin, jah. Meil polnud ju millegi pärast muretseda, teadsime, et pole teinud midagi valesti," rääkis Mardna. „Algusest peale oli teada, et midagi ei ole. Tundsime end kogu tiimiga kindlalt, teadsime, et kõik on õige."

Kolmapäeva pärastlõunal ilmus Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) kodulehele uudis, et kõik 2006. aasta Torino taliolümpia dopinguproovide järeltestimised andsid negatiivse tulemuse. See tähendab aga seda, et kahtlustustest on prii ka suusatamises kahekordseks olümpiavõitjaks kroonitud Šmigun-Vähi.

Neli aastat tagasi teatati, et Eesti suusasangari dopinguproovist oli halb analüütiline leid. Telepöördumises tunnistas seda ka Šmigun-Vähi ise. Nüüd selgus, et ta pole milleski süüdi.

„Kogu selle teema peale läheb kivi WADA (rahvusvaheline antidopingu agentuur) kapsaaeda. Dopinguproovide järeltestimistega on mindud üle piiri," leidis Mardna, kelle jaoks oli sportlase õigeksmõistmine ka isiklikult oluline. Positiivse dopinguproovi korral oleks talle spordiarstina praktiseerimisel seatud piirangud. „Tiim on ju üks ning loomulikult oleksime siis kõik vastutanud. Selle eest poleks saanud ära joosta," nentis Mardna.