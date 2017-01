Mida tegi dopingukaristust kandev Venemaa suusataja Lahti MMi radadel? FIS ja Välbe andsid selgitusi

Aleksei Petuhhov AFP

Venemaa murdmaasuusataja Aleksei Petuhhov, kes kannab Sotši olümpial dopinguproovidega manipuleerimise kahtluse eest ajutist võistluskeeldu, treenib koos Venemaa koondisega Lahti MMi radadel. Kuigi selline tegu on rahvusvahelise suusaliidu (FIS) reeglitega vastuolus, selgus hiljem, et venelastele on tehtud erand.