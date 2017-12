Meenuta Kristina Šmigun-Vähi avaldust, kus ta andis dopingusaaga algusest teada

Rahvusvaheline Olümpiakomitee andis täna teada, et kõik 2006. aasta Torino taliolümpial antud dopinguproovid osutusid järeltestimisel negatiivseteks.

Mäletatavasti algas Šmigun-Vähi dopingusaaga 2014. aasta alguses, kui Venemaa meedias levisid kuuldused, et ühe Eesti olümpiavõitja Torino dopinguproov on osutunud positiivseks.

6. veebruari õhtul tuli suusataja välja avaliku pöördumisega.

Kristina Šmigun-Vähi kolme aasta tagune avaldus täispikkuses:

"Head Eesti inimesed!

Olen kogu oma elu ja sportlaskarjääri jooksul järginud ausa spordi reegleid. Minu vanemad on mind õpetanud elama elu nii, et ei peaks kunagi tehtut kahetsema. Korra on mind püütud alusetute süüdistustega murda. Mäletan selgelt 2002. aastal minu suunas tulistatud alusetuid süüdistusi. Sain tunda suurt pahameelt ja viha. Minu karjääri ühed tähtsamad, Salt Lake City olümpiamängud olid juba ette rikutud. Mind valati mudaga üle ning keegi ei vaevunud kunagi selle eest vabandama. See oli meeletu pettumus, aga ma ei murdunud. Seda olukorda ei soovinud ma toona isegi vaenlasele, veensin end, et see ei kordu minu elus enam kunagi. Minu vanaisa sõnad “mis ei tapa, teeb tugevaks” aitasid mul taas selja sirgu ajada ja edasi rühkida.

See on uskumatu, aga olen täna pandud olukorda, kus pean pidama uut võitlust. Täpselt kaks kuud tagasi sain teate, et kaheksa aastat tagasi, 2006. aasta Torino OMi käigus ajavahemikul 12.–16. veebruar võetud dopinguproovide uuel kontrollimisel A-proovist ei ole leitud keelatud aineid, kuid väidetavalt leidub selles molekule, mille kaudu on tuletatud kahtlustus keelatud aine kasutamisest. Kõiki neid proove analüüsiti põhjalikult ka kaheksa aastat tagasi ja kõik kinnitasid üht – ma ei ole kasutanud keelatud aineid. Kõik need proovid, viimne kui üks, olid puhtad. Pididki olema, sest ma ei ole kunagi kasutanud ühtegi keelatud ainet.

Oma sõnade kinnituseks läbisin enda soovil ja vabatahtlikult 21. jaanuaril valedetektori testi, mille viis läbi 40-aastase staažiga sertifitseeritud ja tunnustatud rahvusvaheline ekspertbüroo. Muude küsimuste hulgas vastasin “ei” küsimustele “Kas oled kunagi tarvitanud keelatud aineid, mis tõstaks sinu sportlikku suutlikust?” ja “Kas oled kunagi kasutanud või manustanud mistahes steroide?”. Valedetektor kinnitas, et rääkisin kogu testi vältel ainult tõtt. See on parim, mida saan mina ise tänases olukorras ette võtta.

Mind on nõustunud aitama mitmed eksperdid, kes on sügavalt veendunud minu aususes ja süütuses. Need inimesed peavad tagama, et küsimuse all olevate proovide edasine analüüsimine oleks läbi viidud pädevalt ja erapooletult ning tehtavad järeldused oleksid teaduslikult vettpidavad. See protsess on täna pooleli ning loodan siiralt, et lõplik vastus kinnitab minu sõnu.

Kuna B-proovide analüüs ei ole lõpuni viidud, siis puudub täna ka süüdistus. Enne olümpiamängude lõppu antud protsessis arenguid ei toimu. Advokaadilt saadud juhiste kohaselt ma rohkem sisulisi kommentaare praegu anda ei tohi, kuigi ootan kannatamatult päeva, mil saan vastata kõigile teie küsimustele.

Jah, minu ausad ja sirgjoonelised väljaütlemised ei ole pruukinud alati kõigile meeldida. Aga ma ei ole kunagi vassinud ega valetanud. Ma vaatan ka homme igaühele otse silma ja kinnitan veelkord – ma ei ole kunagi kasutanud keelatud aineid. Kaitsen oma head nime ja ausaid sportlikke saavutusi kõigi selleks ette nähtud vahenditega.

Ma väga loodan, et tõde pääseb võidule. See võib olla minu elu raskeim ja pikim võitlus, kuid võitlus tõe eest on vältimatu nii minu enda, minu lähedaste kui kõigi pöidlahoidjate nimel. Tänan kogu südamest kõiki, kes minusse usuvad ja mõttes mulle toeks on."

Kristina Šmigun-Vähi