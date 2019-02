Matti Nykäneni lähedased loobusid riiklikest matustest

Soome kultuuri- ja spordiminister Sampo Terho soovis, et 55-aastaselt surnud Nykäneni auks korraldaks riiklik ärasaatmine nagu üheksakordsele olümpiavõitjale Paavo Nurmile. Ministri ettepanek ei leidnud aga Nykäneni lähedaste hulgas poolehoidu.

„Nad (Nykäneni perekond) on pärast selle küsimuse kaalumist palunud mul teatavaks teha, et nende sooviks on pidada matused pereringis ja ilma riikliku tsermooniata. Soovin neile palju jõudu leinaajaks. Matti sportlikke saavutusi austame mingil teisel moel,“ teatas Terho sotsiaalmeedia vahendusel.

Nykäneni lese Pia Nykäneni sõnul maetakse talispordilegend oma sünnilinna Jyväskylässe.