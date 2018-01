Mati Alaver kritiseeris teravalt Tartu Maratoni korraldajaid

Eesti suusatreener Mati Alaver tõdes Õhtulehele antud intervjuus, et eelmise aasta Tartu Maratoni korraldamine tegi noortele suusatajatele suure karuteene.

2017. aasta Tartu Maraton toimus teadupoolest lumepuuduse tõttu lühendatud pikkuses, kui kahe päeva vältel sõideti Otepääl kuuekilomeetrisel kunstlumeringil. Hoolimata osalejate heakskiidust leiab Alaver, et tegu oli raiskamisega.

"Asjaolu, et Otepääl ei suudetud eelmisel aastal ette valmistada üle talve hoiatavat lund - see sõideti Tartu maratoni sõuvõistlusega maha -, oli väga suur karuteene ennekõike Eesti noortele suusatajatele," sõnas kogenud treener.

Ühtlasi kommenteeris Alaver Eesti suusatamise hetkeseisu, mööndes, et 10-15 aasta tagused imetulemused tekitasid meie murdmaasuusatamises anomaalia. "Kui vaatame viimast 50 aastat, siis Eesti suusatamine on oma normaalses seisus. Andrus, Kristina ja Jaak tekitasid anomaalia. Sellist ajajärku, kus Eestimaal on korraga kolm nii andekat ja pühendunud sportlast, kindlasti enam ei tule. Ühelgi spordialal."

