Martin Johnsrud Sundby valmistub olümpiaks uudse ja riskantse taktikaga

Norra suusataja Martin Johnsrud Sundby kavatseb järgmisel talvel toimuvateks Pyeongchangi olümpiamängudeks valmistuda uudsel moel: nimelt kavatseb mees kõik panused panna ühele kaardile, 15 kilomeetri eraldistardist vabatehnikasõidule.

Sundby on küll kahekordne maailmameister, kuid individuaaldistantsidel on MK-sarja viimaste aastate valitsejal OM- või MM-kuld endiselt puudu. Selle iluvea plaanib 32-aastane sportlane parandada just Pyeongchangis, kus läheb kulla peale välja 15 kilomeetri vabatehnikasõidus.

"Olen põnevil, kui kaugele jõuan selleks distantsiks spetsiaalselt treenides," sõnas Sundby Norra meediale. "See inspireerib ja motiveerib mind."

Hoolimata kindlast fookusest usuvad norralased, et Sundby on olümpiaks sedavõrd heas vormis, et on favoriit ka ülejäänud sõitudes. Juba aprilli lõpus alustab mees ettevalmistust uueks aastaks ning mitmed tema harjutusmeetodid on täiesti uudsed ja varasemast raskemad, et kogu tähelepanu suunata just 15 km vabatehnikasõidule.

Sundby lemmiksõit toimub Pyeongchangis 16. veebruaril.