Marit Björgeni Pyeongchangis antud dopinguproovi anum purunes

Selle paljastuse järel tunnistas Norra suusakuninganna Marit Björgen, et ka temal oli dopingukontrollis intsident, mistõttu elas ta mõnda aega hirmus, vahendab ERR Sport.

38-aastane Björgen, kes võitis Pyeongchangis kaks kulda, hõbeda ja kaks pronksi, tunnistas Norra Rahvusringhäälingule (NRK), et ühes dopingukontrollis purunes klaaspurk, kus oli tema uriiniproov. "Selline imelik kõhutunne oli, et kõik pole sada protsenti turvaline," tunnistas Björgen NRK-le ja selgitas juhtunut: "Üldiselt tundsin, et testimine oli turvaline ja kõik toimis reeglitepäraselt. Aga kui hakkasin kontrollile andma purke, kus olid minu A- ja B-proovid ja korki keerasin, läks see tükkideks. Mul on hea meel, et mul oli arst kaasas, sest tema märkas, et purgis olid mõrad."

Björgen selgitas, et Pyeongchangis olid kasutusel uudsed dopinguproovide pudelid, kuid ta ei oska öelda, kas probleem võis olla tootjaviga või midagi muud. Ta ei välista, et kui ta poleks purunenud klaasi märganud, võinuks keegi tema prooviga midagi keelatut teha.