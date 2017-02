Kuidas suudavad suusakommentaatorid põnevaks rääkida sprindi ülekande, kui oma mehed ja naised juba kvalifikatsioonis põruvad? Margus Uba ütleb: "Pole probleemi. Ükskõik, millise spordiala maailma tipptase võtab mul alati pulsi üles."

Legendaarse spordikommentaatori Toomas Uba poja häält võib Otepää MK-etapi ajal kuulda Kanal 2 ja Postimees Online'i ülekannetes, kaaskommentaatoriks Kuku raadio ajakirjanik Timo Tarve.

Kui Eestimaa kodudes võttis tänahommikune kvalifikatsioon juba pinge maha, siis Tehvandi staadioni kabinetis nr 319 sisse seatud kommentaatoriboksis see kindlasti nii polnud.

"Arvan, et see ei võtnud pinget maha. Eestlased küll põrusid, aga publik nägi ikkagi veerandfinaalidest alates maailma tasemel suusatamist. Loomulikult olnuks parem, kui vähemalt üks meie mees oleks edasi saanud, aga üle oma varju ei hüppa. Lootsime meiegi siin stuudios salamahti, et äkki keegi teeb sellise resultaadi, mis viimase aja tulemusi arvestades üllataks, aga seda ei juhtunud. Meie siiski nautisime esimesest veerandfinaalist peale kõike seda, mis siin staadionil toimus. Meil ei turgatanud otseülekande käigus kordagi pähe, et eestlasi rajal pole. Pulsi sai korralikult üles. Loodan, et ka televaataja kuulis seda," räägib Uba.

Isa taset ei püüa

Uba on suusaülekannete mõistes juba "vana kala", olles Viasat Sport Balticus vahendanud Sotši olümpia kõiki suusaalasid ning erinevaid maailma maratone. Sellist taset, nagu isal oli, ta enda arvates kunagi ei saavuta ega püüagi, sest teeb seda tööd vabast ajast. Põhivaldkond on Margusel ettevõtlus.

"Mina olen ju hobikorras spordikommentaator ega ole seda õppinud. Olen tegelikult üsna üllatunud ja väga tänulik, et erinevad kanalid on mulle sellise võimaluse andnud. Olen ju igapäevaelus hoopis teise ala mees. Teen kommentaatoritööd õhtuti ja nädalavahetuseti oma vabast ajast ja tahtest. Aga mulle meeletult meeldib! Loodan, et Otepää MK ei ole viimane kord, kui saan oma häälepaelu otse-eetris puhtaks rääkida," lausub ta.

Ta ei salga, et arenguruumi on kommentaatoritandemil Uba-Tarve veel kõvasti. "Loomulikult esineb veel olukordi - nagu ka tänases ülekandes võis näha - mil oleme natuke liiga oma paberites kinni ja mõni kukkumine jääb nägemata. Loodan, et see kellegi muljet või emotsiooni kodudes ei rikkunud."

Televaatajatelt kostis nurinat Kanal 2 naiste kvalifikatsiooni kvaliteedi kohta. Uba tunnistab, et tõrkeid esines, kuid meeste sõiduks said puudused kõrvaldatud. "Natuke oli arusaamatusi, keda ja mil moel näidata. Naiste kuuma grupi finisit olnuks muidugi tore näha, aga see on esmalaadne kogemus ka Kanal 2 ja Eesti Meedia jaoks. Õnneks tehti kiirelt vigade parandus ja meeste kvalifikatsioonis oli juba olukord teine," ei tee Uba väiksest äpardusest suurt numbrit.

Rollijaotusest

Suusakommentaatori ettevalmistus konkreetseks ülekandeks käib Uba sõnul igapäevaselt. "Ettevalmistus selleks MK-etapiks on meil kestnud juba novembri lõpust saadik, kui tegime Kanal 12-s ja Postimees Online'is esimesed Ruka MK-etapid. Raske öelda, kui palju ma ajaliselt tänaseks ülekandeks valmistusin. Nädalaid ja kuid," ütleb ta.

"Oleme sel talvel juba mitut MK-etappi kommenteerinud ja teame enam-vähem jõudude vahekordi. Enne võistlusi tuleb palju lugeda, mida ütlevad Eesti treenerid ja sportlased, mida on kuulda teiste riikide ässadelt, kas kellelgi on terviseprobleeme, millele mõne sportlase ebaõnnestumise korral saab viidata. Enamus televaatajaid ju neid uudisnuppe pole lugenud ja nende jaoks on see uus info. Taustainfo eetrisse paiskamisega ei tohi muidugi liiale minna. Oluline on ikkagi see, mis toimub parasjagu ekraanil."

Televaatajale see tihtipeale kätte ei paista, kuid tegelikult on igal kommentaatoripaaril paigas oma rollijaotus. Nii ka Ubal ja Tarvel. "Minu roll on rohkem paigas kui Timo oma. Tema on ikkagi professionaalne ajakirjanik, kes teeb seda tööd Kuku raadios söögi alla ja peale. Teinekord olen ma läinud isegi lihtsama vastupanu teed. Tund enne ülekannet, kui tuleb kokku leppida, kes kirjutab ja loeb ülekande avateksti, tuleb tunnistada, et lasen teinekord luuslanki ja lükkan selle ülesande tema peale, sest olen enam kui kindel, et ta on sõnade seadmises ja jutu osavuses minust mitu grammi eespool. Loodan, et kompenseerin seda sellega, et saan spordis toimuvast hästi aru. Minu ülesanne on alati rohkem vaheaegu jälgida ja kommenteerida. Arvan, et balanss meie vahel on päris hea," usub ta.