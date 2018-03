Lõppenud suusahooaja komeet pistis taskusse kopsaka summa

21-aastane Norra murdmaasuusataja Johannes Hösflot Klaebo teenis ülieduka hooajaga 4 miljonit Norra krooni ehk 414 000 eurot, kirjutab Verdens Gang.

Hooaega kuue järjestikuse MK-etapivõiduga alustanud Klaebo võitis kindlalt maailma karikasarja ning jõudis Pyeongchangi olümpial kolme kuldmedalini. Kõigi aegade noorima suusatajana MK-tiitli pälvinud norrakas teenis Rahvusvaheliselt Suusaliidult (FIS) 1,372 miljonit Norra krooni ehk 142 000 eurot. Sellele summale lisandusid märkimisväärsed preemiad Klaebo isiklikelt sponsoritelt.

Üliedukas hooaeg tagas Klaebole ka uueks aastaks kopsaka toetusraha. Suusataja isa Håkon Klæbo on tänaseks käed löönud kolme suurfirmaga. Lisaks on loodud uus firma "Klaebo Media AS", mille üheks osaks on populaarne videoblogi, mida peab suusataja noorem vend Ola.

"Johannesel ei saa olla liiga palju kohustusi. Ta peab leidma piisavalt aega magamiseks, treenimiseks, söömiseks. Meie asi on sponsoreid leida ja talle võimalused luua. See on tõsine väljakutse, sest Johannes on saanud ridamisi põnevaid pakkumisi," rääkis mänedžeri kohuseid täitev isa Håkon Klaebo.