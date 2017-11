Lepingutüli kestab. Eesti suusatajaid sel talvel MK-sarjas ei näe

Olose esimese lume võistlusel pandi tavapäraselt paika Eesti koondis hooaja esimeseks MK-etapiks. Stardikoha pidid teenima sprindi kvalifikatsiooni kaks paremat ning klassika ja uisudistantsi kiireim, naistest sprinter ja „klassik”.

Paraku kergitati sel aastal latti ning juhendisse lisati säte, et sportlane saab MK-etapil võistelda juhul, kui on tänavu kirja saanud 60 või vähem FIS-punkti. Seega oli sprindis Eesti parimana poolfinaali pääsenud Marko Kilbi hõige Team Haanja kodulehel „Rukal soovin olla paremas sõiduhoos.” pisut ennatlik. Kilbi kuues koht kvalifikatsioonis andis 65,2 punkti, mis tähendab, et tänase seisuga pole ta MK-etapile kvalifitseerunud.