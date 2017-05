Laienenud koosseisuga Team Haanja alustas koostööd Saskia Alusaluga

Team Haanja selle hooaja eesmärk on suurendada olümpiale kvalifitseeruvate sportlaste kvooti. Tiimiga liituvad Anette Veerpalu ja Kaarel Kasper Kõrge ning esmakordselt antakse välja spordistipendium noorele murdmaasuusatajale Mariel Merlii Pullesele. Team Haanja alustas koostööd Eesti parima kiiruisutaja Saskia Alusaluga, toetades tema ettevalmistust 2018. aasta olümpiamängudeks.

Team Haanja läheb uuele hooajale vastu kümneliikmelisena: Aivar Rehemaa, Algo Kärp, Alvar Johannes Alev, Marko Kilp, Raido Ränkel, Andreas Veerpalu, Anette Veerpalu, Kaarel Kasper Kõrge, Karel Tammjärv ja Karl Erik Rabakukk. Treenerid on Anti Saarepuu ja Andrus Veerpalu ning füsioterapeut Kaire Leibak.

Treener Anti Saarepuu sõnul on Team Haanja sportlaste 2017/2018 hooaja peamine eesmärk loomulikult Pyeongchangi Taliolüpiamängud. „Esmaseks eesmärgiks on hooaja algul teha head stardid, et suudaksime suurendada olümpiale kvalifitseeruvate sportlaste kvooti vähemalt 5 mehe ja 2 naiseni. See eeldabki kohe hooaja algul häid starte MK sarjas ja Skandinaavia karikal, et parandada FIS punkti. OMi eesmärgid on meil väga selged, Marko Kilbi eesmärk on sõita olümpiafinaalis, teatemeeskonna eesmärk on üle sõita Šotsi OM-i 10. koht,“ selgitas Saarepuu.

Team Haanja sportlasi nõustav kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu jälgib treenerina suure huviga Marko Kilbi arengut: „Ta on minu samas vanuses tehtud tulemustega pea sama pulga peal. Heameelt teeb ka võistkonnasisene konkurents. Lisaks Šotsi teatenelikule soovivad meeskonda pääseda Marko Kilp, Andreas Veerpalu ning Kaarel Kasper Kõrge.“

Esmakordselt annab Team Haanja välja ka parima juuniori 2000 euro suuruse spordistipendium noorele murdmaasuusatajale. „Meie eesmärgiks on toetada pühendunud noorte sporditee jätkamist, luues tingimused kaasaja nõuetele vastavaks ettevalmistuseks. Mariel Merlii Pulles Karupesa Teamist oli eelmisel hooajal parim naisjuunior ning esindas väga tublilt Eestit ka Lahti MM-il, ei tekkinud kordagi kahtlust, et just stipendium alati naeratavale Mariel Merliile anda,“ selgitas treener Anti Saarepuu.

Team Haanja toetab olümpiahooajal Eesti parimat kiiruisutajat Saskia Alusalu 10 000 euroga, et koostöös tagada hea ettevalmistus 2018. aasta olümpiamängudeks. Saskia Alusalu sõnul on ta alati kõigile Eesti sportlastele pöialt hoidnud. „Usun, et väikeses riigis kokkuhoidmine, hea sõna, nõu ja ka resursside jagamine on suureks abiks edasipürgimisel ja paremate tulemuste saavutamisel. Kuna uisutamise ja suusatamise baasettevalmistus on mingil määral sarnane, siis teeme ka treeningalast koostööd ja nii on juulikuus plaanis ühine treeninglaager suusatajatega,“ rääkis prantslasest treeneri Tristan Loy juhendamisel jätkav Saskia Alusalu.

Team Haanja (http://teamhaanja.ee/) on sportlaste initsiatiivil käivitatud MTÜ, mille eesmärgiks on uute sportlaste viimine rahvusvahelisse tippu ja seniste tegijate püsimine rahvusvahelises konkurentsis, aidates kaasa tingimuste loomisele kaasaja nõuetele vastavaks ettevalmistuseks.

Saskia Alusalu treeningbaasiks on alates septembrist Saksamaa, Inzell ja siis algab spetsiifilisem ettevalmistus. Novembris ja detsembris toimuvate maailmakarikaetappide põhjal tuleb välja sõita koht olümpiamängudele. Saskia eesmärgiks on võistelda 2018. aastal toimuvatel Pyeongchangi taliolümpiamängudel ja astuda iga hooajaga järjekordne samm lähemale tippudele.